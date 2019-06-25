Медведев оценил демографическую ситуацию в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что России удалось ослабить влияние негативных мировых демографических тенденций, однако для существенного улучшения ситуации предстоит еще многое сделать.

Медведев напомнил на совещании по достижению целей национального развития, что у России есть две принципиальные цели в сфере демографии: «Добиться естественного прироста численности населения и увеличить продолжительность жизни до 78 лет к 2024 году».

По его оценке, « (национальный) проект и сами по себе позиции далеко не самые простые», передает ТАСС.

«Современные демографические проблемы касаются не только России, но и огромного числа стран, универсального рецепта не найдено. Тем не менее, работать в этом направлении необходимо», — отметил премьер.

Он также обратил внимание на то, что «меняется в целом возрастная структура населения на планете, становится больше пожилых людей, молодые семьи — это тоже общемировой тренд — не торопятся заводить детей, хотят сначала выстроить свою карьеру или просто пожить для себя».

«Россия в силу разных причин испытывает значительное влияние этих глобальных трендов, нам их удалось ослабить, начиная с середины 2000-х годов и те меры, которые были приняты, в целом оказались достаточно эффективными», — подчеркнул Медведев.

Он призвал не забывать, что «именно сейчас в наибольшей степени сказываются тяжелые демографические последствия 1990-х годов».

Ранее ООН подготовила демографический доклад, согласно которому число жителей России через 59 лет может сократиться до 100 млн человек, а к 2100 году — до 83,7 млн человек.

Заведующий кафедрой социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Анатолий Антонов заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что российским семьям «нужен третий ребенок».