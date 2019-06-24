Названы обсуждавшиеся Патрушевым и Болтоном вопросы

«Патрушев и Болтон обсудили отдельные аспекты отношений России и США в области безопасности, уделив особое внимание вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями», — сообщил пресс-секретарь Патрушева Евгений Аношин.

Отмечается, что собеседники также коснулись вопросов региональной безопасности, передает ТАСС.

«По инициативе американской стороны была подробно рассмотрена ситуация в Венесуэле, вновь обозначена неизменная российская позиция о необходимости диалога с целью преодоления внутриполитического кризиса в стране», — сказал представитель Совбез.

Ранее сообщалось, что встреча Патрушева и Болтона продлилась полтора часа. Она проходила за закрытыми дверями, куда не пустили журналистов.