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Названы обсуждавшиеся Патрушевым и Болтоном вопросы 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: © Пресс-служба Совбеза РФ / ТАСС
Во время встречи в Иерусалиме секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обсудили вопросы контроля над вооружениями и ситуацию в Венесуэле.
«Патрушев и Болтон обсудили отдельные аспекты отношений России и США в области безопасности, уделив особое внимание вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями», — сообщил пресс-секретарь Патрушева Евгений Аношин.
Отмечается, что собеседники также коснулись вопросов региональной безопасности, передает ТАСС.
«По инициативе американской стороны была подробно рассмотрена ситуация в Венесуэле, вновь обозначена неизменная российская позиция о необходимости диалога с целью преодоления внутриполитического кризиса в стране», — сказал представитель Совбез.
Ранее сообщалось, что встреча Патрушева и Болтона продлилась полтора часа. Она проходила за закрытыми дверями, куда не пустили журналистов.
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Комментарии
Политика , Джон Болтон , Евгений Аношин , Николай Патрушев , Совет безопасности РФ , ИТАР-ТАСС , Венесуэла , Иерусалим , США
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