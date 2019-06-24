Член Совфеда Игорь Морозов отреагировал на возможное скорое снятие санкций с российской стороны после соответствующего заявления премьера Франции Эдуара Филиппа. Об этом сообщает RT.
По мнению Морозова, санкции не приносят никому никакой пользы, поэтому Евросоюзу необходимо подсчитать свои потери и принять взвешенное решение.
"Санкции… не повлияли на внешнюю политику России, кардинально не изменили структуру экономики", — отметил Морозов.
Он подчеркнул, что основной мишенью санкций стали европейские страны.
"Думаю, что европейцам пора взять реванш", — заключил Морозов.
Ранее стало известно, что Франция допустила отмену санкций против России.