Стало известно будущее объявившего об отставке Евкурова

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров , объявивший о своей отставке, может продолжить карьеру в армии. Об этом заявил ТАСС спикер парламента республики Магомед Яндиев.

«Он отработал сполна, легкие участки ему не доставались, и следующий будет такой же. Продолжит службу по военной линии», — сказал Яндиев.

Он добавил, что обсуждал с Евкуровым его возможную отставку и был в курсе готовящегося заявления.

24 июня в эфире ингушского телевидения Юнус-Бек Евкуров, возглавляющий республику с 2008 года, объявил, что решил обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о сложении полномочий. Глава региона объяснил свое решение «разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и республики». Осенью прошлого года в Ингушетии начались массовые митинги из-за соглашения о передаче части территории республики в состав Чечни.

55-летний Евкуров — кадровый военный и Герой России. Он имеет звание генерал-майора, служил в ВДВ, воевал на Северном Кавказе и в Боснии и Герцеговине.