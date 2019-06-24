Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно будущее объявившего об отставке Евкурова 

Lenta.ru + ещё 6 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, объявивший о своей отставке, может продолжить карьеру в армии. Об этом заявил ТАСС спикер парламента республики Магомед Яндиев.
«Он отработал сполна, легкие участки ему не доставались, и следующий будет такой же. Продолжит службу по военной линии», — сказал Яндиев.
Он добавил, что обсуждал с Евкуровым его возможную отставку и был в курсе готовящегося заявления.
24 июня в эфире ингушского телевидения Юнус-Бек Евкуров, возглавляющий республику с 2008 года, объявил, что решил обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о сложении полномочий. Глава региона объяснил свое решение «разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и республики». Осенью прошлого года в Ингушетии начались массовые митинги из-за соглашения о передаче части территории республики в состав Чечни.
55-летний Евкуров — кадровый военный и Герой России. Он имеет звание генерал-майора, служил в ВДВ, воевал на Северном Кавказе и в Боснии и Герцеговине.
Последние новости
Грузию попросили не впутывать Абхазию в свои проблемы Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объявил об отставке Путин продлил контрсанкции
Комментарии1
Политика , Юнусбек Евкуров , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Республика Ингушетия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смертельное столкновение истребителей попало на видео14
Грузинские депутаты передумали ехать в Москву2
Brexit решили «повесить» на Россию65
Мэй сделала неожиданное заявление о санкциях к РФ23
Артисты МХАТа вступились за Доронину1
Видео
00:55
Транспортник РФ приземлился в Венесуэле
Армия Войска
01:18
Премьер Грузии успокоил россиян
В мире
01:54
Порошенко предложил переименовать Грузию
В мире Кавказ
01:38
Ничего подобного. Синоптики отреагировали на страхи москвичей
Погода Новости Москвы
00:34
Алибасов плюнул в Малахова: видео
Шоу-бизнес
01:00
Киркоров ответил критикам необычным фото
Шоу-бизнес
00:44
Евкуров сделал заявление об отставке
Политика
05:08
РФ советуют воспользоваться избранием Зеленского
Политика В мире
04:50
«Любимый сирийский командир Путина» разозлил Россию
Армия Ближний Восток
00:46
ВКС отомстили за гибель спецназовца в Сирии
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение