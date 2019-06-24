Евкуров назвал причину отставки

Объявивший об отставке глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назвал причину ухода с поста. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, причиной такого решения стала разобщенности властей и общества.

"Давайте наберемся мужества сказать, что все мы… разобщены", — начал Евкуров.

Он рассказал, что каждый представитель власти республики делает перед выбор. Кто-то заботиться о личных интересах или поступает в соответствии со своими идеалами и своими представлениями о государственности.

"Призываю все заинтересованные стороны сделать выбор — я свой выбор сделал", — заключил Евкуров.

Ранее сообщалось, что Евкуров уходит в отставку.

Евкуров возглавлял Ингушетию с 2008 года.