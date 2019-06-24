Лавров оценил «сделку века»

По словам министра, Россия озабочена «попытками Соединенных Штатов продвигать келейно разработанные идеи». Он подчеркнул, что американская сделка приведет к отказу от принципов двухгосударственного решения палестинской проблемы. Кроме того, она подразумевает отход от резолюций ООН и других международных договоренностей.

Ранее «Движение за национальное освобождение Палестины» ( ФАТХ ) отвергло план США. Его назвали «взяткой палестинскому народу», которая «основана на арабских деньгах».

Экономическая часть американского плана по урегулированию арабо-израильского конфликта была обнародована 23 июня. В его рамках Белый дом предложил инвестировать непосредственно в Палестину более 27,5 миллиарда долларов и потратить в сумме 22,8 миллиарда на палестинцев, проживающих в Египте, Иордании и Ливане.

Финансовая часть стала первой официальной информацией о плане США, который известен как «сделка века». Остальные подробности программы до сих пор не обнародованы, но в прессе циркулируют некоторые ее детали.