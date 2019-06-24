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Лавров оценил «сделку века» 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД России Сергей Лавров оценил план США по урегулированию арабо-израильского конфликта, называемый «сделкой века». Об нем он рассказал после переговоров с египетскими коллегами, передает РИА Новости.
По словам министра, Россия озабочена «попытками Соединенных Штатов продвигать келейно разработанные идеи». Он подчеркнул, что американская сделка приведет к отказу от принципов двухгосударственного решения палестинской проблемы. Кроме того, она подразумевает отход от резолюций ООН и других международных договоренностей.
Ранее «Движение за национальное освобождение Палестины» (ФАТХ) отвергло план США. Его назвали «взяткой палестинскому народу», которая «основана на арабских деньгах».
Экономическая часть американского плана по урегулированию арабо-израильского конфликта была обнародована 23 июня. В его рамках Белый дом предложил инвестировать непосредственно в Палестину более 27,5 миллиарда долларов и потратить в сумме 22,8 миллиарда на палестинцев, проживающих в Египте, Иордании и Ливане.
Финансовая часть стала первой официальной информацией о плане США, который известен как «сделка века». Остальные подробности программы до сих пор не обнародованы, но в прессе циркулируют некоторые ее детали.
План готовится Вашингтоном с начала президентского срока Дональда Трампа, однако палестинская сторона еще в декабре 2017 года отказалась от участия Соединенных Штатов в урегулировании после того, как США признали Иерусалим столицей Израиля.
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Политика , Сергей Лавров , Дональд Трамп , МИД , ООН , ФАТХ , РИА Новости , США
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