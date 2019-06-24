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Жириновский призвал отменить платные парковки в спальных районах Москвы 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вопрос об отмене платных парковок в спальных районах столицы будет поднят членами ЛДПР, в случае если они пойдут на выборы в Мосгордуму в сентябре 2019 года. Это заявление сделал лидер партии Владимир Жириновский в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
«Нас волнуют платные стоянки. Их надо убрать в жилых массивах. Человек приехал домой — почему он должен платить деньги? Пусть будут платные стоянки у развлекательных центров и в пределах Садового Кольца. И не надо забирать автомобиль эвакуатором — пусть выписывают штраф», — подчеркнул Владимир Жириновский.
Лидер ЛДПР также призвал запретить любое строительство в центре Москвы. «Я бы в Мосгордуме жестко потребовал не строить ни одного здания в центре Москвы: ни жилого, ни культурного. Кроме того, надо убрать отсюда крупные торговые центры. Например, „Наутилус“. Все перенести за город — в Новую Москву», — отметил лидер ДДПР.
По мнению Владимира Жириновского, Государственная дума России должна переехать в Хорошево-Мневники, как это планировалось еще в 2014 году. «Если бы мы были в Мосгордуме, уже не было бы Госдумы в том месте, где она находится — она была бы в Хорошеве-Мневниках. Там нам дали участок уже много лет назад, мы платим аренду. Сюда каждый день приезжает 4000 сотрудников и депутатов. Зачем?», — заключил политик.
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Политика , Владимир Жириновский , Мосгордума , Госдума , ЛДПР , Эхо Москвы , Москва
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