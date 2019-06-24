Депутат оценил «креслице» главы парламента Грузии

По словам собеседника телеканала, произошедшее стало для него неожиданностью.

Гаврилов указал и на то, что накануне его отъезда стало известно о заявлении лидера грузинской оппозиции о том, что приезд российского депутата нежелателен в связи с тем, что он якобы участвовал в боевых действиях в Абхазии. Политик в ответ публично сообщил о том, что никогда не брал в руки оружие и посещал горячие точки лишь с гуманитарными миссиями. Однако, по его словам, грузинские СМИ в большей мере обратили внимание на высказывание оппозиции, что и могло стать «спусковым крючком».