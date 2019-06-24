Депутат оценил «креслице» главы парламента Грузии

Российский депутат Сергей Гаврилов признался, что не предполагал, что его нахождение в кресле главы грузинского парламента на Межпарламентской ассамблее православия (МАП) вызовет возмущение местной оппозиции и, как следствие, многочисленные акции протеста. Об этом он рассказал в ходе программы «Место встречи» на НТВ (запись доступна на сайте телеканала).
«Креслице-то, конечно, так себе, не слишком уютное и комфортное. Но в принципе, мы люди скромные, можем работать и в полевых условиях, на табуретках», — высказался Гаврилов.
Он напомнил, что прибыл на мероприятие по официальному приглашению грузинской стороны и расположился в кресле в соответствии с протоколом. Политик подчеркнул, что аналогичный процесс происходит, например, в греческом парламенте в ходе Генассамблеи МАП в Афинах.
По словам собеседника телеканала, произошедшее стало для него неожиданностью.
«Представитель парламента мне сказал:
"Прием будет на самом высоком уровне. Мы ждем ваш форум, он здорово играет на подъем авторитета и рейтинга Грузии в мире"», — отметил он, добавив, что, помимо прочего, были выданы письменные гарантии безопасности и гостеприимства.
Гаврилов указал и на то, что накануне его отъезда стало известно о заявлении лидера грузинской оппозиции о том, что приезд российского депутата нежелателен в связи с тем, что он якобы участвовал в боевых действиях в Абхазии. Политик в ответ публично сообщил о том, что никогда не брал в руки оружие и посещал горячие точки лишь с гуманитарными миссиями. Однако, по его словам, грузинские СМИ в большей мере обратили внимание на высказывание оппозиции, что и могло стать «спусковым крючком».
20 июня в Тбилиси начались многотысячные акции протеста, которые закончились столкновениями с полицией. В результате пострадали 240 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии МАП, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии. В итоге люди пошли штурмовать парламент с требованиями уволить высокопоставленных силовиков и спикера, провести досрочные выборы и избирательную реформу.