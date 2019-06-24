Депутат РФ оценил кресло главы парламента Грузии

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Депутат РФ оценил «креслице» главы парламента Грузии 

Рамблер + ещё 3 51 минуту назад
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов заявил, что расположился в кресле спикера парламента Грузии в соответствии с протоколом Межпарламентской ассамблеи православия. Об этом, как передает «Лента.ру», Гаврилов рассказал в эфире программы «Место встречи».
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Гаврилов признался, что не ожидал, что это действие приведет к недовольству грузинской оппозиции и многотысячным акциям протеста.
«Представитель парламента мне сказал: «Прием будет на самом высоком уровне. Мы ждем ваш форум, он здорово играет на подъем авторитета и рейтинга Грузии в мире», — заявил депутат.
При этом он отметил, что «креслице» грузинского спикера было не слишком удобным.
«Креслице-то, конечно, так себе, не слишком уютное и комфортное. Но в принципе, мы люди скромные, можем работать и в полевых условиях, на табуретках», — сказал Гаврилов.
По его словам, перед поездкой в Грузию ему были выданы письменные гарантии безопасности и гостеприимства. А непосредственно перед приездом Гаврилова лидер грузинской оппозиции заявил, что визит российского депутата нежелателен из-за его участия в боевых действиях в Абхазии.
Гаврилов опроверг слова грузинских оппозиционеров об участии в боевых действиях и предположил, что этот вброс и послужил причиной массовых волнений.
Напомним, Сергей Гаврилов прибыл в парламент Грузии в рамках сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Он открыл сессию, сидя в кресле спикера парламента, и обратился к депутатам по-русски. В перерыве оппозиция перекрыла Гаврилову доступ к трибуне, назвав выступление российского депутата оскорблением. Позже возле здания парламента началась акция протеста, в результате которой спикер парламента Ираклий Кобахидзе подал в отставку.
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Политика , Видео , Кавказ , Грузия
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