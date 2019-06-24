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Путин и Абэ планируют провести встречу на G20 

RT на русском 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин и японский премьер-министр Абэ Синдзо планируют провести встречу в рамках саммита G20. Также возможно подписание ряда документов.
Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Не буду никаких деталей предстоящих российско-японских переговоров выдавать. Считаю это преждевременным, потому что работа по подготовке продолжается. Действительно, планируются контакты Путина и Абэ, планируется подписание ряда документов. Каких, вы узнаете позже», — сказал он журналистам.
Ранее глава японского МИД Таро Коно в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым отметил положительные сдвиги в отношениях двух стран.
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Политика , Синдзо Абэ , Дмитрий Песков , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД
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