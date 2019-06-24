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Песков рассказал, как могут помириться Россия и Грузия 

Рамблер + ещё 5 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Дмитрий Песков заявил, что одним из условий нормализации русско-грузинских отношений является возвращении ситуации в Грузии в «нерусофобское русло», сообщает ТАСС. При этом, по словам пресс-секретаря президента, в настоящее время ситуация усугубляется.
Песков прокомментировал возможные сроки возобновления авиаперевозок из России в Грузию, которые будут прекращены с 8 июля. По его словам, о сроке действия запрета речь пока не идёт.
«Четкий срок там (в документе) не фиксируется. Речь идет просто о возвращении ситуации в Грузии в нерусофобское русло», — заявил Песков на пресс-конференции, подчеркнув, что, когда условие будет выполнено, «решение будет пересмотрено».
Пресс-секретарь президента отметил, что в настоящий момент ситуация в стране усугубляется и имеет «признаки внутриполитического кризиса».
«Это внутреннее дело Грузии. Наше дело — когда это приобретает антироссийский характер. Это то, что заставляет нас волноваться», — отметил Песков.
20 июня в Тбилиси прошли многотысячные митинги у здания парламента с требованием об отставке спикера Ираклия Кобахидзекидали и главы МВД Георгия Гахарии, которые, по мнению демонстрантов, допустили въезд в Грузию депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, якобы участвовавшего в боевых действиях в Абхазии. По данным СМИ, в результате произошло несколько серьёзных стычек полиции с митингующими, которые несколько раз попытались прорваться в здание парламента. Правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ, водомёты и оружие с резиновыми пулями. Грузинский Минздрав сообщил, что пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских.
Комментарии2
Политика , Георгий Гахария , Сергей Гаврилов , Дмитрий Песков , Минздрав РФ , Госдума , МВД , ИТАР-ТАСС , Грузия
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