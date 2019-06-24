Песков рассказал, как могут помириться Россия и Грузия

Дмитрий Песков заявил, что одним из условий нормализации русско-грузинских отношений является возвращении ситуации в Грузии в «нерусофобское русло», сообщает ТАСС. При этом, по словам пресс-секретаря президента, в настоящее время ситуация усугубляется. Песков прокомментировал возможные сроки возобновления авиаперевозок из России в Грузию, которые будут прекращены с 8 июля. По его словам, о сроке действия запрета речь пока не идёт. «Четкий срок там (в документе) не фиксируется. Речь идет просто о возвращении ситуации в Грузии в нерусофобское русло», — заявил Песков на пресс-конференции, подчеркнув, что, когда условие будет выполнено, «решение будет пересмотрено». Пресс-секретарь президента отметил, что в настоящий момент ситуация в стране усугубляется и имеет «признаки внутриполитического кризиса». «Это внутреннее дело Грузии. Наше дело — когда это приобретает антироссийский характер. Это то, что заставляет нас волноваться», — отметил Песков. 20 июня в Тбилиси прошли многотысячные митинги у здания парламента с требованием об отставке спикера Ираклия Кобахидзекидали и главы МВД Георгия Гахарии , которые, по мнению демонстрантов, допустили въезд в Грузию депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова , якобы участвовавшего в боевых действиях в Абхазии. По данным СМИ, в результате произошло несколько серьёзных стычек полиции с митингующими, которые несколько раз попытались прорваться в здание парламента. Правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ, водомёты и оружие с резиновыми пулями. Грузинский Минздрав сообщил, что пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских.