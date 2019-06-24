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Пушков отреагировал на конфуз Климкина 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова главы МИД Украины Павла Климкина о том, что на саммите G20 в Осаке состоится встреча президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
По словам сенатора, Украина постоянно пытается "выйти на ринг" в чужой весовой категории, так как не имеет отношения к 20 ведущим странам.
"Климкину пора. Объявил о визите Зеленского на саммит G20 в Осаке, а в Японии об этом слыхом не слыхивали", — заявил Пушков.
Ранее пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков высказался о встрече Путина и Зеленского в Осаке на G20.
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Политика , Дмитрий Песков , Павел Климкин , Владимир Зеленский , Алексей Пушков , Владимир Путин , МИД , Осака
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