Пушков отреагировал на конфуз Климкина

По словам сенатора, Украина постоянно пытается "выйти на ринг" в чужой весовой категории, так как не имеет отношения к 20 ведущим странам.

"Климкину пора. Объявил о визите Зеленского на саммит G20 в Осаке, а в Японии об этом слыхом не слыхивали", — заявил Пушков.