Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине назвали первую зарплату Зеленского 

Российская Газета + ещё 23 16 часов назад
Фото: Российская Газета
Первая зарплата Владимира Зеленского на должности президента Украины составила 12,7 тысячи гривен (приблизительно 483 доллара). Об этом сообщает издание «Фактор» со ссылкой на ответ администрации президента.
В официальном документе говорится, что из оклада удержано 2,4 тысячи гривен (94 доллара) обязательных сборов и налогов. Сама же заработная плата была депонирована — передана на сохранение.
Ранее Государственное управление делами президента сообщало, что бывший президент Петр Порошенко заработал в 2018 году 270,5 тысячи гривен (более 9,5 тысячи долларов). Эта сумма была перечислена в благотворительный фонд.
Российская Газета: последние новости
Пушков высмеял отношение Украины к возвращению РФ в ПАСЕ Небензя: Сирийское гуманитарное досье пытаются политизировать Владимиру Путину рассказали о развитии Тверской области
Политика , В мире , Конфликты , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Владельцы кафе в Тбилиси пожалели о сборе для россиян907
Вакарчук рассказал о превращении Зеленского в зомби3
Жена Саакашвили поставила России условие321
Вода в Байкале отравлена
Кикабидзе посоветовали забыть о выступлениях в России2
Видео
03:11
МИД увидел след США в распространении Эболы
Политика
00:49
«Мерзкая карлица». Жена Доренко ответила Соловьеву
Общество
03:42