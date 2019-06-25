На Украине назвали первую зарплату Зеленского

Первая зарплата Владимира Зеленского на должности президента Украины составила 12,7 тысячи гривен (приблизительно 483 доллара). Об этом сообщает издание «Фактор» со ссылкой на ответ администрации президента.

В официальном документе говорится, что из оклада удержано 2,4 тысячи гривен (94 доллара) обязательных сборов и налогов. Сама же заработная плата была депонирована — передана на сохранение.