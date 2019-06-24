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Матвиенко согласилась остаться в Совфеде 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил главе Совфеда Валентине Матвиенко представлять интересы города в ведомстве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Как отмечается, что Беглов предложил Матвиенко стать частью команды лидеров и представлять интересы Санкт-Петербурга в Совфеде.
Уточняется, что она приняла это предложение.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила уходящего в послы сенатора Дмитрия Мезенцева не говорить ей комплименты. После комплиментов Мезенцева Матвиенко заявила с улыбкой, что ее не провожают. Она отметила, что после таких слов "опять пойдут слухи", что с ней прощаются.
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Политика , Дмитрий Мезенцев , Валентина Матвиенко , Александр Беглов , Совет Федерации , Санкт-Петербург
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