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Слуцкий назвал условия работы делегации РФ в ПАСЕ 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что российская делегация в ПАСЕ покинет Дворец Совета Европы и уедет из Страсбурга при малейшем ограничении полномочий.
Надеюсь, что в ПАСЕ после затяжного кризиса во взаимоотношениях с РФ наконец появятся здравые подходы на основе норм международного права и стандартов и устава Совета Европы, а не очередных голословных утверждений, — сказал Слуцкий.
Данное заявление было сделано на фоне публикаций в De Telegraaf о расследовании дела о крушении малайзийского Boeing 777.
В материале говорилось, что Нидерланды просят не возвращать Россию в ПАСЕ потому, что Москва отказалась от сотрудничества со следствием.
Как ранее писал News.ru, руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17 направило письмо в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). В нём выражается обеспокоенность планами возвращения РФ в организацию.
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Политика , Леонид Слуцкий , Boeing , Совет Европы , Госдума , Страсбург
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