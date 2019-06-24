Слуцкий назвал условия работы делегации РФ в ПАСЕ

Надеюсь, что в ПАСЕ после затяжного кризиса во взаимоотношениях с РФ наконец появятся здравые подходы на основе норм международного права и стандартов и устава Совета Европы, а не очередных голословных утверждений, — сказал Слуцкий.

Данное заявление было сделано на фоне публикаций в De Telegraaf о расследовании дела о крушении малайзийского Boeing 777.

В материале говорилось, что Нидерланды просят не возвращать Россию в ПАСЕ потому, что Москва отказалась от сотрудничества со следствием.

Как ранее писал News.ru, руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17 направило письмо в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). В нём выражается обеспокоенность планами возвращения РФ в организацию.