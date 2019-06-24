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Зама российского губернатора уволили после прямой линии Путина 

Lenta.ru + ещё 14 1 час назад
Фото: официальный портал правительства Мурманской области
Замгубернатора Мурманской области Инну Погребняк, курировавшую вопросы медицины, уволили после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщается в Telegram-канале телеканала НТВ в понедельник, 24 июня.
«Экспресс-проверка, которую мы провели, показала, что меня вводили в заблуждение о том, что у нас нет врачей, которые получают меньше минимального размера оплаты труда. Оказывается, они есть», — сказал врио губернатора Андрей Чибис.
По его словам, врачи не едут в регион из-за отсутствия стабильности и понимания уровня дохода. Он потребовал проконтролировать ситуацию с окладами и дополнительными надбавками для медицинских работников.
«Все вопросы по запуску реформы здравоохранения поручаю Дмитрию Панычеву как исполняющему обязанности министра», — сказал Чибис.
На зарплату в 20 тысяч рублей во время прямой линии пожаловалась отоларинголог из Мурманской области.
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Политика , Инна Погребняк , Андрей Чибис , Владимир Путин , Мурманская Область
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