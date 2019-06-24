Зама российского губернатора уволили после прямой линии Путина

«Экспресс-проверка, которую мы провели, показала, что меня вводили в заблуждение о том, что у нас нет врачей, которые получают меньше минимального размера оплаты труда. Оказывается, они есть», — сказал врио губернатора Андрей Чибис.

По его словам, врачи не едут в регион из-за отсутствия стабильности и понимания уровня дохода. Он потребовал проконтролировать ситуацию с окладами и дополнительными надбавками для медицинских работников.

«Все вопросы по запуску реформы здравоохранения поручаю Дмитрию Панычеву как исполняющему обязанности министра», — сказал Чибис.

На зарплату в 20 тысяч рублей во время прямой линии пожаловалась отоларинголог из Мурманской области.