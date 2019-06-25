Рябков назвал причину вспышки вирусов Зика и Эбола

Сергей Рябков. Вспышки заболеваемости вирусами Зика и Эбола в разных странах мира могли произойти, в том числе, из-за вмешательства человека в экспериментальных или каких-либо других целях, заявил замглавы МИД РФ

По его словам, США через работу с партнерами, НПО и различными агентствами "финансируют сбор биоматериалов, вывозят к себе штаммы микроорганизмов, и они проводят исследования, преследующие целью повышение вирулентности токсинов, выделяемых этими микроорганизмами, повышение смертоносности этих возбудителей опасных заболеваний".

"В последнее время мы видим, что многие болезни многих возбудителей сложнее поддаются лечению известными препаратами, это так называемая стойкость к антибиотикам, стойкость к обычной терапии. Возникает вопрос — почему это происходит?" — сказал Рябков в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".

"Отчасти, это происходит вследствие естественных мутаций микроорганизмов, но в целом ряде случаев у нас есть обоснованные подозрения, что без вмешательства человека в экспериментальных или любых других целях не обошлось. Мы это видели на вспышках таких заболеваний, как Зика, Эбола в Африке, в их быстром распространении по миру. Мы видели это, в том числе, и в непосредственной близости от наших границ, в лаборатории имени Лугара в поселке Алексеевка, вблизи Тбилиси", — добавил Рябков.

Ранее бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе заявил, что в лаборатории имени Ричарда Лугара могут проводить летальные эксперименты над людьми. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что американские ученые, работающие в центре Лугара, под видом лечения проверяли на местных жителях токсичный химпрепарат.

Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В МИД отмечали в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Р. Лугара" в пригороде Тбилиси, под крышей которого прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.

Лихорадка Зика — острая инфекционная болезнь обезьян, которая иногда передается человеку через комаров и характеризуется лихорадкой с доброкачественным течением. Вирус наиболее опасен для беременных женщин, поскольку предполагается, что он вызывает у плода микроцефалию с потенциальными тяжелыми поражениями мозга. Характерными симптомами болезни, вызванной этим вирусом, являются сыпь, утомление, головная и суставная боль, лихорадка, отек суставов; окончательный диагноз ставится на основании лабораторных тестов. Специфичных лекарств против лихорадки Зика не существует. Согласно последним данным, случаи заражения вирусом Зика зарегистрированы в 86 странах. России среди них нет.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.