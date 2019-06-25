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МИД увидел след США в распространении Эболы 

Рамблер + ещё 4 10 минут назад
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков объяснил вспышки заболеваемости вирусами Зика и Эбола вмешательством человека, сообщает РИА «Новости».
Эксперт заявил, что США создают биологическое оружие против России
В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» Рябков затронул тему повышения стойкости вирусов к антибиотикам.
«Отчасти, это происходит вследствие естественных мутаций микроорганизмов, но в целом ряде случаев у нас есть обоснованные подозрения, что без вмешательства человека в экспериментальных или любых других целях не обошлось», — сказал Рябков.
По его словам, в США проводятся исследования вирусов Эбола и Зика с целью повышения вирулентности токсинов, выделяемых микроорганизмами, и повышения смертоносности возбудителей опасных заболеваний. Это подтверждается быстрым распространением вирусов по планете.
Политика , Видео , Сергей Рябков , Владимир Соловьев , МИД , РИА Новости , США
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