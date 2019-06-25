МИД увидел след США в распространении Эболы

В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым » Рябков затронул тему повышения стойкости вирусов к антибиотикам.

«Отчасти, это происходит вследствие естественных мутаций микроорганизмов, но в целом ряде случаев у нас есть обоснованные подозрения, что без вмешательства человека в экспериментальных или любых других целях не обошлось», — сказал Рябков.

По его словам, в США проводятся исследования вирусов Эбола и Зика с целью повышения вирулентности токсинов, выделяемых микроорганизмами, и повышения смертоносности возбудителей опасных заболеваний. Это подтверждается быстрым распространением вирусов по планете.