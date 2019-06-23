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Климкин оценил шансы России вернуться в Совет Европы 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: globallookpress.com
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия имеет высокие шансы вернуться в Совет Европы.
"Шансы велики, поскольку многие европейские страны таким образом хотят купить прогнозируемость в отношениях с РФ. Они хотят иметь рычаг влияния на РФ и держать ее в Совете Европы. Я считаю, это ошибочная стратегия", — заявил Климкин в интервью украинскому "5 каналу".
По словам главы МИД, "кто-то хочет использовать это возвращение, как путь к новой нормальности с РФ".
В понедельник в ПАСЕ на июньской сессии планируется рассмотреть проект доклада бельгийского парламентария Петры де Суттер, в котором предлагается предоставить не представленным ранее делегациям (в том числе России) полномочия для участия в сессии.
Отношения России и Совета Европы переживают непростой период. Конфликт обострился в 2014-2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях. В конце июня 2017 года противостояние усилилось. Москва заморозила часть выплат в бюджет организации до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. При этом российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.
В ПАСЕ признали, что меры Москвы привели к финансовым трудностям: пришлось на 9% заморозить бюджет организации, дефицит составил 1,5 миллиона евро. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что если страна не платит взносы в течение двух лет, уставной орган — комитет министров — может рассмотреть вопрос о ее исключении. Для России этот срок наступает в конце июня 2019 года.
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Политика , В мире , Украина , Павел Климкин , Совет Европы
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