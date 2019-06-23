Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп заявил, что может обсудить с Путиным тему «вмешательства» в выборы в США 

ТАСС + ещё 6 3 часа назад
Президент США Дональд Трамп может обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным тему "вмешательства" в выборы главы государства в Соединенных Штатах 2020 года. Об этом глава Белого дома заявил интервью телеканалу NBC, которое было показано в воскресенье.
"Возможно", — ответил президент США на соответствующий вопрос. Ведущий поинтересовался у Трампа, намерен ли он предупредить российского президента о недопустимости "вмешательства" в американский избирательный процесс.
"Если вы хотите, чтобы я это сделал, я это сделаю", — подчеркнул Трамп.
Ранее Трамп заявлял о том, что намерен встретиться с Путиным на предстоящем саммите G20 в Осаке.
ТАСС: последние новости
Медведчук поддержал Путина в вопросе восстановления отношений между Украиной и Россией СМИ: Япония и Россия не смогут достичь соглашения по проектам на Курилах на G20 Росавиация 22 июня проведет совещание с авиакомпаниями по приостановке сообщения с Грузией
Политика , Видео , В мире , США , Дональд Трамп , Владимир Путин , телеканал NBC
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У резиденции Кадырова в Грозном случилось ЧП33
Стало известно о провале соглашения по Курилам45
В Киеве поддержали слова Путина об Украине403
Украина оценила шансы России вернуться в СЕ
Школьник Путин раскрыл секрет успеха на ЕГЭ13
Видео
08:38
Сенсационная утечка: на Марсе найдена жизнь?
Наука и техника Наука
00:37
Украина пригрозила России
Украина В мире
00:25
В Киеве поддержали слова Путина об Украине
Политика В мире
05:37
Роберт Де Ниро снялся в антироссийском видео
США В мире
00:28
Неудачная посадка «Боинга»попала на видео
Происшествия
04:33
«Подождем, пока они созреют»: Путин о США
В мире Политика
07:28
Раскрыта судьба потерявших записку для Путина
Политика
04:09
«Жену свою продай, а не меня!» Зеленский разозлил украинок
Украина В мире
00:45
Радикалы в Киеве перекрыли дорогу гей-параду
В мире Украина
01:54
«Это тревожно»: объяснены слова Кадырова о Тбилиси
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение