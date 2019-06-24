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«Прямая линия» с Путиным собрала более 100 млн просмотров в соцсетях 

Рамблер + ещё 14 1 час назад
Фото: ТАСС
Медиалогия опубликовала результаты исследований охвата аудитории «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным, прошедшей 20 июня 2019 года.
Согласно опубликованным рейтингам, сообщения в Сети об ответах главы государства на вопросы жителей страны в прямом эфире собрали 110 миллионов просмотров. При этом многие пользователи подхватили активное обсуждение тем, разместив 368 тысяч постов и комментариев с упоминанием «Прямой линии».
На публикации в Интернет-СМИ и посты в соцсетях об общении президента с гражданами страны отреагировало ещё большее количество пользователей: в Сети зафиксировано 5,9 миллиона лайков, репостов, ретвитов и комментариев — из них публикации в сетевых изданиях собрали только 1,1 миллиона лайков, репостов и т.д.
В исследовании также отмечается, что Интернет-СМИ, входящие в Топ-200 «Медиалогии», на тему «Прямой линии» опубликовали около тысячи сообщений.
В ходе «Прямой линии» Владимир Путин назвал проблемы в стране, которые в большей степени волнуют россиян. По словам лидера государства, огромное количество вопросов касались основных сфер жизни — уровня доходов населения, здравоохранения и реализации мусорной реформы.
Комментарии4
Политика , протесты Франция , Прямая линия с Владимиром Путиным , Владимир Путин
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