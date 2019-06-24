Челябинского главу обвинили в непристойном поведении

Жительница Челябинской области Надежда Губарь обвинила в непристойном поведении главу Брединского района Сергея Воробьева . Конфликт будут разбирать на заседании районного собрания депутатов.

Сирота Александра Афанасьева и представляющая ее интересы общественница Надежда Губарь 5 июня пришли в администрацию района на встречу с депутатом Госдумы Виталием Бахметьевым , чтобы пожаловаться на состояния полученного девушкой за счет бюджета жилья. По словам Губарь, почти два часа их не пускали к парламентарию, а затем они стали свидетелями неприглядной сцены с участием районного начальника.

«В промежутке нашего ожидания Воробьев выходил из своего кабинета. Мы его окликали, он никак не реагировал. Когда он возвращался в кабинет, мы подошли к нему, он явно был с признаками алкогольного опьянения. От него шел запах алкоголя, внешний вид был растрепан. Мы задали ему вопрос, он посмотрел на нас и не смог ничего сказать, вернулся в кабинет шаткой походкой», — описывает общественница произошедшее.

«Губарь известна тем, что регулярно пишет жалобы, в том числе и на меня. Если у нее есть экспертиза — пусть предоставит. А пьяный или нет — как определить?» — заявил корреспонденту «URA.RU» Сергей Воробьев.

С просьбой разобраться с «непристойным поведением» районного начальника общественница обратилась в районный совет депутатов. Как следует из официального ответа спикера Анатолия Качуры (имеется в распоряжении редакции), главу района уже дважды приглашали на комиссию по этике. Оба раза он проигнорировал заседания. В третий раз Воробьев не явился уже на сессию райсобрания 21 июня. Теперь вопрос о произошедшем предполагается передать на рассмотрение областных властей.