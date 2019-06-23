В Киеве поддержали слова Путина об Украине

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«Полностью поддерживаю»: В Киеве отреагировали на слова Путина об Украине 

Рамблер + ещё 8 52 минуты назад
Виктор Медведчук заявил, что поддерживает желание российских властей восстановить отношения с Украиной.
«Господин Путин в недавнем интервью сказал, что Украина и Россия обязательно восстановят отношения: «Два братских народа не могут жить во вражде». Я подписываюсь под этими словами. И полностью их поддерживаю», — написал Медведчук в Twitter.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия восстановит отношения с Украиной, независимо от позиции украинской политической элиты.
Виктор Медведчук — лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
Киевские власти обвиняют Россию в конфликте на Донбассе. В Кремле эти обвинения отрицают и говорят, что заинтересованы в преодолении кризиса на Украине.
Украинские политики в 2014 году начали военную операцию против республик Донбасса, заявивших о независимости после госпереворота в Киеве. В ходе конфликта погибло около 13 тысяч человек. Новый президент Украины Владимир Зеленский обещал избирателям остановить кровопролитие. Однако украинская армия пока не прекратила боевые действия.
Комментарии331
Политика , Видео , В мире , Конфликты , Украина , Киев
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