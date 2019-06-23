В Киеве поддержали слова Путина об Украине

Медведчук поддержал слова Путина о восстановлении отношений с Украиной

Ранее Путин заявил, что Россия восстановит отношения с Украиной, независимо от отношений с украинскими элитами.

"Путин в недавнем интервью сказал, что Украина и Россия обязательно восстановят отношения: "Два братских народа не могут жить во вражде". Я подписываюсь под этими словами. И полностью их поддерживаю", — написал Медведчук в воскресенье на своей странице в Twitter.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР. Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.