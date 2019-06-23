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Многие страны выступили за резолюцию о возвращении России в ПАСЕ 

РИА Новости + ещё 9 1 час назад
Фото: Reuters
Многие страны Совета Европы выступают за принятие проекта резолюции, открывающей России возможность участия в июньской сессии ПАСЕ, сообщил РИА Новости накануне голосования глава одной из политгрупп Ассамблеи Тини Кокс.
В понедельник в ПАСЕ на июньской сессии планируется рассмотреть проект доклада бельгийского парламентария Петры де Суттер, в котором предлагается предоставить не представленным ранее делегациям (в том числе России) полномочия для участия в сессии.
На ней ожидается избрание генсека совета Европы и судей ЕСПЧ.
"Многие правительства (стран Совета Европы) выступают за принятие доклада де Суттер, чтобы делегации, которые еще не представлены в Ассамблее (среди которых РФ), могли представить полномочия в ближайший вторник, после того, как доклад будет принят в понедельник", — сказал он.
"Доклад де Суттер был принят большинством голосов в Комитете по правилам и процедурам и соответствует ранее принятым решениям Ассамблеи", — сказал Кокс, комментируя предстоящее обсуждение по просьбе РИА Новости. Он напомнил об апрельском докладе ПАСЕ, в котором впервые с 2014 года России было предложено сформировать делегацию для участия в работе сессии. Также Кокс напомнил о принятом в Хельсинки на СМИД совета Европы заявлении.
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Комментарии8
Политика , ЕСПЧ , Совет Европы , РИА Новости
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