Многие страны выступили за резолюцию о возвращении России в ПАСЕ

Многие страны Совета Европы выступают за принятие проекта резолюции, открывающей России возможность участия в июньской сессии ПАСЕ, сообщил РИА Новости накануне голосования глава одной из политгрупп Ассамблеи Тини Кокс.

В понедельник в ПАСЕ на июньской сессии планируется рассмотреть проект доклада бельгийского парламентария Петры де Суттер, в котором предлагается предоставить не представленным ранее делегациям (в том числе России) полномочия для участия в сессии.

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"Многие правительства (стран Совета Европы) выступают за принятие доклада де Суттер, чтобы делегации, которые еще не представлены в Ассамблее (среди которых РФ), могли представить полномочия в ближайший вторник, после того, как доклад будет принят в понедельник", — сказал он.

"Доклад де Суттер был принят большинством голосов в Комитете по правилам и процедурам и соответствует ранее принятым решениям Ассамблеи", — сказал Кокс, комментируя предстоящее обсуждение по просьбе РИА Новости. Он напомнил об апрельском докладе ПАСЕ, в котором впервые с 2014 года России было предложено сформировать делегацию для участия в работе сессии. Также Кокс напомнил о принятом в Хельсинки на СМИД совета Европы заявлении.