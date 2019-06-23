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Стало известно о провале российско-японского соглашения по Курилам 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Япония вряд ли готова заключить окончательное соглашение по совместной хозяйственной деятельности с Россией на южных островах Курильской гряды в ходе грядущего саммита G20. Об этом со ссылкой на агентство Kyodo пишет ТАСС.
Причиной провала соглашения названо то, что Москва и Токио в последние месяцы слишком увлеклись вопросом мирного договора между странами и не обращали должного внимания на разногласия по вопросам совместной деятельности на спорных островах.
Уточняется, что речь идет об утилизации отходов и туризме: Япония предложила учредить специального туроператора для организации экскурсий по российским островам и поставить туда специальные прессы для сокращения объема мусора. Россия же ожидала от японской стороны более крупных проектов: строительства мусороперерабатывающих заводов, а также отелей и другой туристической инфраструктуры.
О том, что Россия и Япония обсуждают перспективы совместного хозяйствования на островах, стало известно в апреле текущего года. Помимо туризма и переработки отходов, сотрудничество планируется устанавливать в области аквакультуры, тепличных хозяйств и ветроэнергетики.
Япония не признает российского суверенитета над территорией южных Курил и настаивает на возвращении под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва последовательно напоминает о правомерности суверенитета России над Курильскими островами: они отошли СССР по итогам Второй мировой войны.
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Политика , ИТАР-ТАСС , Москва , Япония
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