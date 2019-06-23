«Это тревожно»: объяснены слова Кадырова о Тбилиси

Министр Чечни по нацполитике и внешним связям Джамбулат Умаров заявил, что не следует искать угрозу в реплике Рамзана Кадырова «от Грозного до Тбилиси всего 200 км». Об этом сообщает «Говорит Москва».
«Чеченский лидер ничего страшного в виду не имел, кроме того, что действительно от Грозного до Тбилиси 200 километров. Ни Рамзан Кадыров, ни силовики — никто без приказа никуда никому помогать не поедет и не планирует. Ничего такого, чтобы можно было его слова интерпретировать как некий намёк на какую-то агрессию, на какой-то мифический десант и так далее»— заявил Джамбулат Умаров.
По его словам, 86 километров российско-грузинской границы проходит по территории Чеченской республики. Поэтому события в Грузии волнуют всех нормальных людей.
«Когда идёт стрельба в соседней республике, согласитесь, это тревожно», — сказал министр.
Ранее Рамзан Кадыров заявил в соцсетях, что следит за событиями в Грузии.
«Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего 200 километров. События последних дней свидетельствуют, что в Грузии ещё сильно влияние антироссийских политиканов». Пора властям Грузии понять, что нет у неё ближе соседа, нет другого государства, которое в час беды быстрее всех протянет руку помощи, чем Россия», — написал лидер Чеченской республики.