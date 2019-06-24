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Лавров раскрыл цели Запада в Грузии 

Газета.Ru + ещё 6 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава российского МИДа Сергей Лавров отреагировал на происходящее в Грузии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Министр заметил, что слепое следование советам из-за границы приведет к украинскому опыту, когда страна с огромным потенциалом вынуждена просить международную помощь.
"Еще один пример последствий геополитической инженерии, которой наши западные коллеги занимаются, это Грузия", — сказал Лавров.
Он добавил, что на Западе готовы игнорировать русофобию и бесчинства ультранационалистов на грузинской территории, чтобы разорвать все связи между Москвой и Тбилиси и переписать совместную историю двух стран.
Ранее сообщалось, что власти Грузии прогнулись под главное требование антироссийской оппозиции.
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Политика , Сергей Лавров , МИД , Грузия
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