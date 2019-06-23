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Путин назвал условие успеха 

Lenta.ru + ещё 2 34 минуты назад
Конечный успех власти зависит от доверия к ней со стороны людей, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу НТВ.
«С одной стороны, это вроде бы просто: просто исполнять свой долг, делать свою работу качественно и иметь прямую связь с людьми… Но и в то же время это самое сложное», — отметил глава государства в беседе с ведущей Ирадой Зейналовой.
По словам Путина, если поддержки со стороны граждан нет, то нет и результата.
20 июня Владимир Путин провел 17-ю прямую линию. Президент более четырех часов отвечал на вопросы российских граждан.
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Политика , Видео , Владимир Путин , НТВ
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