Путин назвал условие успеха

Конечный успех власти зависит от доверия к ней со стороны людей, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу НТВ.

«С одной стороны, это вроде бы просто: просто исполнять свой долг, делать свою работу качественно и иметь прямую связь с людьми… Но и в то же время это самое сложное», — отметил глава государства в беседе с ведущей Ирадой Зейналовой.

По словам Путина, если поддержки со стороны граждан нет, то нет и результата.

20 июня Владимир Путин провел 17-ю прямую линию. Президент более четырех часов отвечал на вопросы российских граждан.