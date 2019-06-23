Путин рассказал о сложностях Трампа

По президента России, американский лидер принимает решения самостоятельно.

"Но мы видим, что система так устроена, что многие вещи, которые он хотел бы сделать, сделать не представляется возможным", — сказал Путин.

Он добавил, что многие при этом зависит от политической воли.

Ранее Путин прокомментировал отношения Москвы и Вашингтона.