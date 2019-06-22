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В Госдуме оценили обвинение в адрес властей Украины по ситуации в Донбассе 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал RT заявление украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», в котором нынешние власти страны обвиняются в отсутствии шагов по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.
«Безусловно, заявления, которые делают политические партии в этот период, носят предвыборный характер. И «Оппозиционная платформа — За жизнь» не свободна от этого. Как мы знаем, оппозиционный блок — остатки бывшей Партии регионов, которая представляла, не очень удачно, восточную часть Украины. У них есть основания для определённого разочарования первыми шагами президента Зеленского», — считает Затулин.
Он также отметил, что на Украине складывается очень хаотичная ситуация и, делая подобные заявления, «Оппозиционная платформа — За жизнь» борется за своего избирателя.
«Безусловно, руководство партии нужно поддерживать, когда они выступают за мир на Донбассе и за отношения с Россией. Но преувеличивать и приукрашивать их действия и цели не стоит, как и думать, что они полностью совпадают с нашими», — сказал он.
Ранее украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» опубликовала заявление, в котором обвинила нынешние власти страны в отсутствии шагов по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.
В партии подчёркивают, что для прекращения войны недостаточно красивых заявлений и фраз.
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Политика , Армия , В мире , Конфликты , Украина , Константин Затулин , Госдума
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