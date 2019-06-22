Канделаки прокомментировала ситуацию в Грузии

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки считает, что произошедшие в Грузии события и ответный указ президента РФ Владимира Путина о запрете авиаперевозок российских граждан очень плохо отразится на экономике Грузии и ее жителях.

Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.

Указ был подписан после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.

"Мне кажется, что симметричные ответы России на любые формы высказывания агрессии в ее адрес уже никого не удивляют. Этого долго добивались и это в итоге получили все наши "партнеры" на постсоветском пространстве, кто кричит громко, а считает плохо. Произошедшее очень плохо для экономики Грузии и ее жителей", — сказала Канделаки РИА Новости.

Она уверена, что псевдопатриоты в Грузии имеют гораздо больше экономической свободы, нежели обычные люди, многие из которых живут за чертой бедности.

"Мы их не слышим, не видим, их фоточки не шерят в "Инстаграме", и едят они в основном картошку и лук", — сказала Канделаки.

По ее мнению, Армения, в отличие от Грузии, задумывается о том, как сделать жизнь в стране комфортной для всех репатриантов, в то время как Грузия старается сместить фокус внимания людей с качества жизни на другие проблемы.

"Наши соседи, Армения, пишут стратегию Армения-2041 и думают, как сделать Армению комфортной для всех репатриантов. Чтобы приехав в Армению они не почувствовали разницу в образовании, здравоохранении и общей инфраструктуре жизни. А грузинские политики делают все наоборот. Им нужна была сейчас эскалация, чтобы переключить внимание людей с (вопроса) качества жизни — они ее добились", — заключила Канделаки.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

По данным Ассоциации туроператоров России, в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.