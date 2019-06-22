Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«До Тбилиси всего 200 км»: Кадыров о ситуации в Грузии 

Рамблер 12 минут назад
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал длинным постом на события в Грузии, напомнив о том, что «от Грозного до Тбилиси всего двести километров». Этот факт он упомянул в контексте того, что «наши народы связаны вековыми узами, узами дружбы и единства», а «в России по неофициальным данным почти один млн грузин». Об этом говорится в телеграм-канале политика.
«Грузинскую культуру, литературу, искусство мир познал благодаря России. Именно в нашей стране расцвел талант каждого из писателей, поэтов, композиторов, артистов и актеров Грузии. Что касается народов Грузии и Северного Кавказа, то у нас тысячи причин жить в мире и согласии. И ни одной причины смотреть друг на друга с ненавистью», — написал Кадыров.
Он также упомянул о том, что президент Грузии Саломе Зурабишвили «не нашла ничего лучшего, чем обвинить во всём Россию, утверждая, что Москва заинтересована в расколе Грузии и её общества».
«Хочется надеяться, что здоровые силы грузинского общества найдут в себе волю, чтобы стать хозяевами своего отечества и её судьбы», — пишет Кадыров в завершение поста.
Кадыров напомнил о том, что в 2018 году граждане России оставили в Грузии $3,5 млрд, а ее уход с туристического рынка страны обернется опустевшими отелями, ресторанами, кафе и пляжами.
Акции протеста в центре Тбилиси начались после того, как президент Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов обратился к делегатам проходившей в зале пленарных заседаний парламента 26-й сессии ассамблеи с места, которое предназначено для спикера парламента.
Комментарии232
Политика , Видео , Саломе Зурабишвили , Сергей Гаврилов , Рамзан Кадыров , Госдума , Грозный , Грузия , Тбилиси , Чеченская Республика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский заговорил о войне238
Грузин отбил атаку на российских журналистов в Тбилиси22
США высказались о скандале с российским депутатом37
Алибасова могли накачивать наркотиками3
«Это чушь собачья»: Алибасов записал видеообращение3
Видео
06:11
Зеленский заговорил о войне
В мире Украина
04:21
«Это чушь собачья»: Алибасов записал видеообращение
Шоу-бизнес
00:58
Не только Крым: Россия присоединит пять островов
Общество
00:21
Грузин отбил атаку на российских журналистов в Тбилиси
Кавказ В мире
05:50
В России потребовали от Грузии гарантий безопасности
Политика Кавказ
01:01
Полеты астронавтов США оказались под угрозой
Наука и техника
00:21
Массовая драка призывников попала на видео
Происшествия
01:10
«До Тбилиси всего 200 км»: Кадыров о ситуации в Грузии
Политика
00:59
«Я плюнул и уехал»: Пенкин об инциденте во Внуково
Шоу-бизнес
02:48
В Грузии оценили влияние приостановки авиасообщения с РФ
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение