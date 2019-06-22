«До Тбилиси всего 200 км»: Кадыров о ситуации в Грузии 

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал длинным постом на события в Грузии, напомнив о том, что «от Грозного до Тбилиси всего двести километров». Этот факт он упомянул в контексте того, что «наши народы связаны вековыми узами, узами дружбы и единства», а «в России по неофициальным данным почти один млн грузин». Об этом говорится в телеграм-канале политика.
«Грузинскую культуру, литературу, искусство мир познал благодаря России. Именно в нашей стране расцвел талант каждого из писателей, поэтов, композиторов, артистов и актеров Грузии. Что касается народов Грузии и Северного Кавказа, то у нас тысячи причин жить в мире и согласии. И ни одной причины смотреть друг на друга с ненавистью», — написал Кадыров.
Он также упомянул о том, что президент Грузии Саломе Зурабишвили «не нашла ничего лучшего, чем обвинить во всём Россию, утверждая, что Москва заинтересована в расколе Грузии и её общества».
«Хочется надеяться, что здоровые силы грузинского общества найдут в себе волю, чтобы стать хозяевами своего отечества и её судьбы», — пишет Кадыров в завершение поста.
Кадыров напомнил о том, что в 2018 году граждане России оставили в Грузии $3,5 млрд, а ее уход с туристического рынка страны обернется опустевшими отелями, ресторанами, кафе и пляжами.
Акции протеста в центре Тбилиси начались после того, как президент Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов обратился к делегатам проходившей в зале пленарных заседаний парламента 26-й сессии ассамблеи с места, которое предназначено для спикера парламента.