Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин принял участие в мероприятии, организованном по случаю Дня памяти и скорби в Москве , 22 июня. Лидер возложил венок к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

Как передаёт РИА Новости, впоследствии Путин также возложил цветы на аллее Городов-Героев.

Ранее сообщалось, что Минобороны России в преддверии 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны создало на своём сайте специальный раздел, где опубликованы рассекреченные документы о защите Брестской крепости.

Также, как передавал телеканал «360», в Московской области рассказали о мероприятиях, посвящённых Дню памяти и скорби.