Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата 

RT на русском + ещё 15 1 час назад
Фото: © Агентство городских новостей «Москва»
Президент России Владимир Путин принял участие в мероприятии, организованном по случаю Дня памяти и скорби в Москве, 22 июня. Лидер возложил венок к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.
Как передаёт РИА Новости, впоследствии Путин также возложил цветы на аллее Городов-Героев.
Участие в мероприятии приняли в том числе глава российского правительства Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
Ранее сообщалось, что Минобороны России в преддверии 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны создало на своём сайте специальный раздел, где опубликованы рассекреченные документы о защите Брестской крепости.
Также, как передавал телеканал «360», в Московской области рассказали о мероприятиях, посвящённых Дню памяти и скорби.
RT на русском: последние новости
Путин рассказал о шансах заключения «большой сделки» с США по Сирии В правительстве России создали группу по ситуации с рейсами в Грузию Валуев признался, что продолжает лечить опухоль мозга
Политика , Дмитрий Медведев , Валентина Матвиенко , Владимир Путин , Вячеслав Володин , Министерство обороны , Госдума , Совет Федерации , Правительство РФ , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Грузии оценили влияние приостановки авиасообщения с РФ155
До Тбилиси всего 200 км. Кадыров о событиях в Грузии11
Путин высказался о возможности отдать Курилы459
Пенкина отказались пускать в самолет1
Россияне массово сдают билеты в Грузию141
Видео
05:50
В России потребовали от Грузии гарантий безопасности
Политика Кавказ
01:10
До Тбилиси всего 200 км. Кадыров о событиях в Грузии
Политика
02:48
В Грузии оценили влияние приостановки авиасообщения с РФ
В мире
01:29
Шнуров спровоцировал конфликт с соседями
Шоу-бизнес
05:50
Россияне массово сдают билеты в Грузию
Общество
04:21
Алибасов рассказал о своем состоянии
Шоу-бизнес
02:53
«Как Алибасов»: Новое ЧП с «Кротом»
Происшествия
00:58
Крыму предрекли «обезвоживание»
Политика
03:33
Путин высказался о возможности отдать Курилы
Политика
03:52
Украинцы рассказали об отношении к русскому языку
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение