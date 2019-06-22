В Госдуме оценили угрозу Трампа в адрес Ирана

Депутат назвал заявление американского лидера безответственным и неуместным.

Он не осознает ответственности перед миром за то, что его решения могут привести к катастрофе мирового масштаба.

По его словам, усугубление конфликта между Вашингтоном и Тегераном нанесет серьезный удар по экономике многих стран, в особенности тех, которые импортируют иранскую нефть.

"Конечно, здесь просматривается позиция Дональда Трампа не как президента, а как предпринимателя, который путем запугивания и создания проблем хочет получить для себя какие-то дивиденды", — заключил депутат.

Ранее Трамп в интервью телеканалу NBC заявил, что в случае войны с Ираном последний столкнется с "невиданными прежде разрушениями". При этом он подчеркнул, что не стремится к такому развитию событий.

В четверг Корпус стражей исламской революции сообщил, что иранские военные сбили нарушивший воздушное пространство страны беспилотник ВМС США у входа в Персидский залив на юге Ирана.

Однако Центральное командование вооруженных сил США заявило, что его сбили в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом. В Тегеране эту информацию опровергли.