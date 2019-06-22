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В Госдуме оценили угрозу Трампа в адрес Ирана 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в разговоре c RT прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, пригрозившего Ирану "невиданными прежде разрушениями" в случае войны.
Депутат назвал заявление американского лидера безответственным и неуместным.
Он не осознает ответственности перед миром за то, что его решения могут привести к катастрофе мирового масштаба.
По его словам, усугубление конфликта между Вашингтоном и Тегераном нанесет серьезный удар по экономике многих стран, в особенности тех, которые импортируют иранскую нефть.
"Конечно, здесь просматривается позиция Дональда Трампа не как президента, а как предпринимателя, который путем запугивания и создания проблем хочет получить для себя какие-то дивиденды", — заключил депутат.
Ранее Трамп в интервью телеканалу NBC заявил, что в случае войны с Ираном последний столкнется с "невиданными прежде разрушениями". При этом он подчеркнул, что не стремится к такому развитию событий.
В четверг Корпус стражей исламской революции сообщил, что иранские военные сбили нарушивший воздушное пространство страны беспилотник ВМС США у входа в Персидский залив на юге Ирана.
Однако Центральное командование вооруженных сил США заявило, что его сбили в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом. В Тегеране эту информацию опровергли.
В свою очередь, замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил о протесте из-за вторжения американского беспилотника в воздушное пространство страны. Он подчеркнул, что "Иран не стремится к войне и конфликту в Персидском заливе" и предостерег американскую сторону от необдуманных действий в регионе.
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Комментарии1
Политика , Юрий Швыткин , Аббас Аракчи , Дональд Трамп , МИД , Госдума , телеканал NBC , Иран , США , Тегеран
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