Путин сделал заявление об отношениях с США

«Подождем, пока они созреют»: Путин о диалоге России и США

Президент России Владимир Путин прокомментировал отношения Москвы и Вашингтона, сообщает НТВ. По словам лидера, Соединенные Штаты должны сами решать, нужно ли им развивать отношения с российской стороной. Если им нужен диалог, Россия к нему готова. "Не нужен — мы подождем, пока они созреют", — сказал Путин. Ранее группа демократов-центристов Blue Dog Democrats внесла в конгресс США законопроект о новых санкциях против России. Законопроект предусматривает введение санкций США против суверенного долга и банков России.