Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Подождем, пока они созреют»: Путин о диалоге России и США 

Газета.Ru + ещё 11 1 час назад
Президент России Владимир Путин прокомментировал отношения Москвы и Вашингтона, сообщает НТВ.
По словам лидера, Соединенные Штаты должны сами решать, нужно ли им развивать отношения с российской стороной. Если им нужен диалог, Россия к нему готова.
"Не нужен — мы подождем, пока они созреют", — сказал Путин.
Ранее группа демократов-центристов Blue Dog Democrats внесла в конгресс США законопроект о новых санкциях против России. Законопроект предусматривает введение санкций США против суверенного долга и банков России.
Газета.Ru: последние новости
Грузия бросила клич по миру, ища замену отъезжающим россиянам Эксперт высказалась об оценке, которую дал Путин проекту "Лидеры России" Выскрылись подробности эпизода, за который Путину стыдно
Политика , Видео , Владимир Путин , НТВ , Москва , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова дала совет президенту Грузии347
В Москву придет ультраполярное вторжение
Драка Алибасова с диетологом попала на видео31
Возле российской школы обнаружили крокодила
Москвичка получила уникальный результат на ЕГЭ45
Видео
00:45
Радикалы в Киеве перекрыли дорогу гей-параду
В мире Украина
01:32
Путин назвал условие успеха
Политика
04:33
Путин сделал заявление об отношениях с США
Политика
02:48
«Вконец обнаглели»: россияне в Грузии Саакашвили не нужны
В мире Статьи
02:16
Драка Алибасова с диетологом попала на видео
Шоу-бизнес
02:23
Дочь Долиной разнесла обогащающихся на Началовой
Шоу-бизнес
05:50
Захарова дала совет президенту Грузии
Политика
00:36
Участников гей-парада атаковали в Киеве
Украина В мире
06:11
Зеленского раскритиковали за «приступ сексизма» в Париже
В мире Украина
00:58
Певцов записал видеообращение к Путину
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение