Валуев рассказал об удалении опухоли мозга

В 2010 году опухоль головного мозга стала причиной того, что он завершил спортивную карьеру. С тех пор Валуев перенес две операции — в Германии и в России. Обе не были доведены до конца.

«В Германии не смогли доделать это до конца. Российский профессор, который делал вторую операцию, тоже не сумел полностью вычистить опухоль, так как там проходят важнейшие сосуды головного мозга, он не стал рисковать», — рассказал Валуев.

Он регулярно проходит обследование и ежемесячно курсы терапевтического лечения.