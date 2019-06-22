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Валуев рассказал об удалении опухоли мозга 

Рамблер + ещё 5 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Депутат Государственной думы России Николай Валуев, экс— чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, рассказал, что уже много лет борется с онкологическим заболеванием, сообщает RT.
В 2010 году опухоль головного мозга стала причиной того, что он завершил спортивную карьеру. С тех пор Валуев перенес две операции — в Германии и в России. Обе не были доведены до конца.
«В Германии не смогли доделать это до конца. Российский профессор, который делал вторую операцию, тоже не сумел полностью вычистить опухоль, так как там проходят важнейшие сосуды головного мозга, он не стал рисковать», — рассказал Валуев.
Он регулярно проходит обследование и ежемесячно курсы терапевтического лечения.
Политика , Николай Валуев , Госдума
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