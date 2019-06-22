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Валуев признался, что продолжает лечить опухоль мозга 

RT на русском + ещё 3 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Государственной Думы России Николай Валуев заявил, что проходит курс лечения из-за опухоли головного мозга.
«Заболевание условно смертельное, его нужно было как можно быстрее локализовать. Оттягивание проблемы грозит только ухудшением. Не могу сказать, что я ложился на операционный стол героем. Мне приходилось это сделать дважды, потому что в Германии не смогли доделать это до конца. Российский профессор, который делал вторую операцию, тоже не сумел полностью вычистить опухоль, так как там проходят важнейшие сосуды головного мозга, он не стал рисковать. Сейчас мне необходимо каждый месяц проходить терапию», — заявил бывший боксёр в интервью телеканалу «ТВ-центр».
Николай Валуев завершил профессиональную карьеру в 2010 году. Причиной стало обнаружение у спортсмена опухоли головного мозга.
Ранее Валуев прокомментировал приговор по делу Кокорина и Мамаева.
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Политика , Николай Валуев , Госдума
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