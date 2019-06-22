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ФСБ рассказала о ситуации на границе России и Грузии 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе России и Грузии работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по Северной Осетии.
В Грузии отреагировали на решение властей РФ
По данным ведомства, скопления легковых и грузовых автомобилей на КПП не наблюдается.
По грузовым, можно сказать, незначительное на въезд, на выезд — нет, — уточнили в пресс-службе в комментарии ТАСС.
Как писал News.ru, ранее Ростуризм проинформировал, что деньги за аннулированные туры в Грузию можно вернуть в связи с существенно изменившимися после заключения договоров с туроператорами обстоятельствами.
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Политика , Видео , Кавказ , Ростуризм , ФСБ , ИТАР-ТАСС , Грузия
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