В Госдуме оценили запрет на полеты в Грузию

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию . Об этом сообщает РИА "Новости".

"Нашим гражданам лучше покинуть эту страну, пока там не наведут порядок", — сказал Водолацкий.

По его словам, приостановка авиасообщения с Грузией защитит россиян от возможных провокаций.

Он также добавил, что "провокации" в Грузии направлены против России.