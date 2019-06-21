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В Госдуме оценили запрет на полеты в Грузию 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Нашим гражданам лучше покинуть эту страну, пока там не наведут порядок", — сказал Водолацкий.
По его словам, приостановка авиасообщения с Грузией защитит россиян от возможных провокаций.
Он также добавил, что "провокации" в Грузии направлены против России.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин запретил полеты в Грузию.
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Политика , Кавказ , Виктор Водолацкий , Владимир Путин , Госдума , Грузия
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