В Госдуме оценили запрет на полеты в Грузию 

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Нашим гражданам лучше покинуть эту страну, пока там не наведут порядок", — сказал Водолацкий.
По его словам, приостановка авиасообщения с Грузией защитит россиян от возможных провокаций.
Он также добавил, что "провокации" в Грузии направлены против России.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин запретил полеты в Грузию.