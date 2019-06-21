Кремль объяснил запрет на полеты в Грузию 

Указ президента России Владимира Путина о приостановке пассажирского авиасообщения с Грузией является вынужденной рестрикцией на фоне экстремистских действий в Тбилиси. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».
«Речь идет о вынужденной рестрикции, введенной российской стороной, целью которой является обеспечение безопасности российских граждан на фоне экстремистских действий, которые имеют место быть сейчас в Грузии», — сказал пресс-секретарь.
Ранее Владимир Путин подписал указ о временном запрете на пассажирские авиаперевозки в Грузию. Путин поручил правительству осуществить меры по возвращению в Россию граждан, которые временно находятся в Грузии. Президент также рекомендовал туроператорам не продавать путевки в Грузию до окончания действия запрета на авиаперевозки.
«В Грузии должна нормализоваться ситуация и исчезнуть как таковая малейшая угроза для наших граждан перед тем, как это решение может быть пересмотрено президентом», — сказал Песков ТАСС.