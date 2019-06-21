Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кремль объяснил запрет на полеты в Грузию 

Рамблер + ещё 3 9 минут назад
Фото: РИА Новости
Указ президента России Владимира Путина о приостановке пассажирского авиасообщения с Грузией является вынужденной рестрикцией на фоне экстремистских действий в Тбилиси. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».
«Речь идет о вынужденной рестрикции, введенной российской стороной, целью которой является обеспечение безопасности российских граждан на фоне экстремистских действий, которые имеют место быть сейчас в Грузии», — сказал пресс-секретарь.
Ранее Владимир Путин подписал указ о временном запрете на пассажирские авиаперевозки в Грузию. Путин поручил правительству осуществить меры по возвращению в Россию граждан, которые временно находятся в Грузии. Президент также рекомендовал туроператорам не продавать путевки в Грузию до окончания действия запрета на авиаперевозки.
«В Грузии должна нормализоваться ситуация и исчезнуть как таковая малейшая угроза для наших граждан перед тем, как это решение может быть пересмотрено президентом», — сказал Песков ТАСС.
Комментарии
Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Грузия , Тбилиси
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый разрыв с Россией погубит Грузию306
Путин поручил вывезти россиян из Грузии200
Роскомнадзор выругался матом в twitter1
Соловьев показал провокационное фото из Тбилиси103
Ребенок попал под винты катера в Серпухове
Видео
02:53
«Как Алибасов»: Новое ЧП с «Кротом»
Происшествия
04:27
Два наряда полиции: подробности конфликта у Алибасова
Шоу-бизнес
01:51
Путин поручил вывезти россиян из Грузии
Политика
00:45
Появилось видео заблудившихся на огороде войск НАТО
Армия Войска
01:30
«Могу покрасить ларек». Как Коломойский поможет Донбассу
Украина В мире
04:35
Вторая волна протестов накрыла Тбилиси
В мире Кавказ
00:36
Пока вы не уснули: Грузия обвинила Россию в «революции»
В мире
01:44
«Россия — враг»: россиянам сделали предупреждение
Общество
03:43
Демонстранты в Тбилиси потеряли глаза
В мире
01:51
Названы имена организаторов беспорядков в Грузии
В мире Кавказ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение