Кремль объяснил запрет на полеты в Грузию

«Речь идет о вынужденной рестрикции, введенной российской стороной, целью которой является обеспечение безопасности российских граждан на фоне экстремистских действий, которые имеют место быть сейчас в Грузии», — сказал пресс-секретарь.

Ранее Владимир Путин подписал указ о временном запрете на пассажирские авиаперевозки в Грузию. Путин поручил правительству осуществить меры по возвращению в Россию граждан, которые временно находятся в Грузии. Президент также рекомендовал туроператорам не продавать путевки в Грузию до окончания действия запрета на авиаперевозки.