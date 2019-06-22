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Жители Грузии отреагировали на указ Путина 

Lenta.ru + ещё 12 38 минут назад
В Тбилиси пожаловались на приостановку туристического потока из России, пишет РИА Новости.
Путин поручил вывезти россиян из Грузии
Местных жителей, занимающихся обслуживанием туристов, расстроило решение российских властей приостановить полеты и продажу туров в Грузию.
«Граждане России часто приезжают. Я не могу дать вам информацию о точном числе россиян, которые сейчас поселились в нашем отеле, но их достаточно», — рассказали агентству в одном из отелей города, добавив, что сезон только начался.
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Российских туристов вывезут из страны из-за угрозы безопасности
Ранее президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные пассажирские перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию. Также российский лидер поручил правительству обеспечить возвращение временно находящихся в Грузии россиян на родину.
20 июня несколько тысяч участников акции протеста начали штурм здания парламента. Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил о готовности уйти в отставку на фоне протестов в столице. Через несколько часов полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули. Согласно последним данным, пострадали 240 человек, 80 из них оказались сотрудниками полиции.
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Комментарии77
Политика , Видео , Кавказ , Георгий Гахария , Владимир Путин , МВД , РИА Новости , Грузия
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