Жители Грузии отреагировали на указ Путина

Тбилиси пожаловались на приостановку туристического потока из России , пишет РИА Новости.

Местных жителей, занимающихся обслуживанием туристов, расстроило решение российских властей приостановить полеты и продажу туров в Грузию.

«Граждане России часто приезжают. Я не могу дать вам информацию о точном числе россиян, которые сейчас поселились в нашем отеле, но их достаточно», — рассказали агентству в одном из отелей города, добавив, что сезон только начался.

Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию

Российских туристов вывезут из страны из-за угрозы безопасности

Ранее президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные пассажирские перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию. Также российский лидер поручил правительству обеспечить возвращение временно находящихся в Грузии россиян на родину.