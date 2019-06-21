Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает решение о приостановке авиасообщения с Грузией адекватным сложившейся ситуации в стране, где существует угроза для здоровья и безопасности граждан России.
"Полностью поддерживаю решения президента, они адекватны сложившейся ситуации, когда вышедшие из-под контроля властей грузинские радикалы создают реальные угрозы для здоровья и безопасности граждан Российской Федерации, находящихся в этой стране. Обязанность грузинских властей — во взаимодействии с российской стороной принять исчерпывающие меры по обеспечению такой безопасности", — сказал Косачев ТАСС в пятницу.