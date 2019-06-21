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Косачев: решение о приостановке авиасообщения с Грузией адекватно сложившейся ситуации 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает решение о приостановке авиасообщения с Грузией адекватным сложившейся ситуации в стране, где существует угроза для здоровья и безопасности граждан России.
"Полностью поддерживаю решения президента, они адекватны сложившейся ситуации, когда вышедшие из-под контроля властей грузинские радикалы создают реальные угрозы для здоровья и безопасности граждан Российской Федерации, находящихся в этой стране. Обязанность грузинских властей — во взаимодействии с российской стороной принять исчерпывающие меры по обеспечению такой безопасности", — сказал Косачев ТАСС в пятницу.
ТАСС: последние новости
Авиакомпаниям даны поручения открыть горячие линии по ситуации с полетами в Грузию Путин ввел запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией с 8 июля Медведев прибыл в Минск, где проведет переговоры со своим коллегой Румасом
Политика , В мире , Кавказ , Константин Косачев , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС , Грузия
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