Косачев: решение о приостановке авиасообщения с Грузией адекватно сложившейся ситуации

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Авиакомпаниям даны поручения открыть горячие линии по ситуации с полетами в Грузию

Путин ввел запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией с 8 июля

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