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Путин запретил авиакомпаниям перевозить россиян в Грузию 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 13 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин подписал указ о запрете авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.
Об этом сообщила пресс-служба Кремля, передает РИА «Новости».
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Политика , Кавказ , Конфликты , Владимир Путин , Грузия
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