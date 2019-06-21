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Путин запретил авиакомпаниям перевозить россиян в Грузию
Деловая газета «Взгляд»
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25 минут назад
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РИА Новости
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Президент
Владимир Путин
подписал указ о запрете авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.
Об этом сообщила пресс-служба Кремля, передает РИА «Новости».
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