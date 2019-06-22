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Вице-премьер Украины предостерег от нового майдана 

Газета.Ru + ещё 5 13 часов назад
Украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко допустил возможность нового майдана в стране, передает ТАСС.
По его мнению, к такому развитию событий могут привести попытки отменить закон об украинском языке. Он назвал депутатов Рады, решивших оспорить закон в Конституционном суде, «пятой колонной».
Кириленко заметил, что отмена данного закона приведет к «языковому майдану», и охарактеризовал Конституционный суд как «слабую» судебную инстанцию.
Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич выразил надежду на то, что новый украинский лидер Владимир Зеленский прекратит языковую дискриминацию на Украине.
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Политика , В мире , Конфликты , Украина , Вячеслав Кириленко , Владимир Зеленский , Александр Лукашевич , ОБСЕ , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС
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