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Медведев: Значительная часть вопросов по интеграции РФ и Беларуси согласована 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правительства России и Беларуси в июле намерены передать на рассмотрение президентов пакет согласованных шагов для активизации интеграционных процессов в рамках Союзного государства, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
"Если все пойдет в таком ключе и будет получено окончательное одобрение президентов, к ноябрю можно было бы выйти на подписание дорожных карт по реализации всех этих инициатив", — оценил он дальнейшие перспективы.
Значительная часть вопросов согласована, но президентам, по его словам, предстоит найти самые сложные решения, в том числе политико-правовые.
Белорусский лидер рассказал, что в самое ближайшее время вместе с президентом Владимиром Путиным сможет оценить подготовленные кабинетами министров предложения. В частности, он ожидает Путина в Минске 30 июня на закрытии II Европейских игр. Затем в Санкт-Петербурге 16-18 июля состоится очередной Форум регионов России и Беларуси.
"И уже, когда будет у вас на родине форум регионов, мы с ним поедем на Валаам молиться и там дополнительно обсудим", — сообщил Лукашенко.
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Комментарии
Политика , СНГ , Дмитрий Медведев , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Правительство РФ
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