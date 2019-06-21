Медведев: Значительная часть вопросов по интеграции РФ и Беларуси согласована

"Если все пойдет в таком ключе и будет получено окончательное одобрение президентов, к ноябрю можно было бы выйти на подписание дорожных карт по реализации всех этих инициатив", — оценил он дальнейшие перспективы.

Значительная часть вопросов согласована, но президентам, по его словам, предстоит найти самые сложные решения, в том числе политико-правовые.

Белорусский лидер рассказал, что в самое ближайшее время вместе с президентом Владимиром Путиным сможет оценить подготовленные кабинетами министров предложения. В частности, он ожидает Путина в Минске 30 июня на закрытии II Европейских игр. Затем в Санкт-Петербурге 16-18 июля состоится очередной Форум регионов России и Беларуси.