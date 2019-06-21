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Беглов обратился в полицию по факту провокации в Сети 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к правоохранительным органам для проверки по факту появления в Сети видеороликов, на которых запечатлены фальсификации, якобы допускаемые при сборе подписей в поддержку его кандидатуры на выборах, передает ФБА "Экономика сегодня".
Беглов заверил, что представители его штаба не имеют никакого отношения к предполагаемым фальсификациям при сборе подписей.
Глава города назвал произошедшее провокацией, которая может быть связана с попытками, предпринимаемыми оппозицией в целях компрометации выборов.
На самом деле горожане активно участвуют в сборе подписей за действующего градоначальника, что подтверждают и сами петербуржцы в соответствующих пунктах, расположенных в вестибюлях метро и торговых центрах.
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Политика , Происшествия , Александр Беглов , МВД , ФБА "Экономика сегодня" , Санкт-Петербург
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