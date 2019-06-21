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Медведев назвал Саакашвили политическим клоуном 

Говорит Москва 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Так премьер-министр России прокомментировал заявления грузинских властей о причастности Москвы к беспорядкам в центре Тбилиси.
«В Грузии происходят известные политические события, которые связаны с внутриполитической борьбой между радикальной оппозицией и теми силами, которые сейчас находятся у власти. Попытки свалить это всё на Россию выглядят просто как передёргивание реальной ситуации», — заявил Дмитрий Медведев.
«Это всё было использовано, об этом сегодня говорили практически все комментаторы, для того, чтобы столкнуть две вот эти силы, использовать это как инструмент давления на парламент, а по возможности взорвать вообще нынешнюю политическую систему, которая в Грузии сложилась. Поэтому это всё сопровождается и комментариями различных политических клоунов типа Саакашвили, которые сразу же включились в этот процесс», — цитирует российского премьера РИА Новости.
«Но будем надеяться, что грузинский народ во всём этом разберётся», — заключил Медведев.
Акции протеста начались в Тбилиси накануне из-за участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Митинг оппозиции вылился в погромы, полиция применила слезоточивый газ, водомёты и резиновые пули. Пострадали 240 человек, в том числе десятки силовиков. Задержаны 305 человек. Сегодня акции протеста возобновились.
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Комментарии1
Политика , Кавказ , Дмитрий Медведев , РИА Новости , Грузия
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