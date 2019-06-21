Медведев ответил на обвинения президента Грузии после протестов

Ранее глава государства назвала Россию "врагом и оккупантом". По ее словам, Москва якобы заинтересована в дестабилизации ситуации в стране.

Российский премьер-министр назвал подобны заявление крайне непрофессиональными. По словам Медведева, президент Грузии не вошла в курс дела или искажает ситуацию.

Глава российского правительства заявил, что печально слышат такую риторику от Зурабишвили. Он также предупредил, что при усилении антироссийских настроений Москва даст рекомендации туристам относительно поездок, что может повлиять на Грузию.

По мнению Медведева, ситуация связана с радикальной оппозицией и провластными силами. Премьер-министр выразил мнение, что протесты направлены на то, чтобы взорвать политическую систему в Грузии.

Он также выразил надежду, что грузинский народ разберется в сложившейся ситуации.

Ситуация в Грузии

Накануне в Грузии прошли беспорядки из-за того, что во время открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло главы парламента.

По словам российского парламентария, на место спикера его посадила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий".

Это вызвало недовольство со стороны оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии", которые покинули заседание.

После этого радикалы захватили парламент страны. Участники акции призвали российских делегатов немедленно покинуть Грузию. Кроме того, они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.

В ходе митинга пострадали по меньшей мере 240 человек.

Кобахидзе подал в отставку.