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В Госдуме поддержали выделение денег на адвокатов для россиян в США 

Деловая газета «Взгляд» 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять поправку, согласно которой на оплату юристов, защищающих в суде арестованных за границей россиян, выделят 122 млн рублей.
Данная поправка предложена в законопроект об изменениях в бюджете России на текущий год, сейчас Госдума рассматривает его во втором чтении, сообщает «Интерфакс».
«Это же там (в США) надо адвокатов приглашать, для того, чтобы там защищать», — сказал председатель комитета Андрей Макаров.
Предполагается, что Ассоциации юристов России в качестве субсидии будет выделено 122,46 млн рублей. Данные средства должны быть использованы на представление и защиту интересов отдельных российских граждан в судах США по вопросам нарушения их прав и свобод. Уточняется, что субсидии смогут получить бюджетные, автономные учреждения и иные некоммерческие организации.
Если поправка будет принята, то деньги выделят из закрытой части бюджета.
Ранее сообщалось, что россиянку Марию Бутину, осужденную за «сговор с целью незаконной работы на правительство России», на слушаниях по апелляции будет защищать бесплатный адвокат из США, так как у ее семьи кончились деньги.
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Комментарии1
Политика , США , Мария Бутина , Андрей Макаров , Госдума , Правительство РФ , Интерфакс
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