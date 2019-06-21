В Госдуме поддержали выделение денег на адвокатов для россиян в США

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять поправку, согласно которой на оплату юристов, защищающих в суде арестованных за границей россиян, выделят 122 млн рублей.

Данная поправка предложена в законопроект об изменениях в бюджете России на текущий год, сейчас Госдума рассматривает его во втором чтении, сообщает «Интерфакс».

«Это же там (в США) надо адвокатов приглашать, для того, чтобы там защищать», — сказал председатель комитета Андрей Макаров.

Предполагается, что Ассоциации юристов России в качестве субсидии будет выделено 122,46 млн рублей. Данные средства должны быть использованы на представление и защиту интересов отдельных российских граждан в судах США по вопросам нарушения их прав и свобод. Уточняется, что субсидии смогут получить бюджетные, автономные учреждения и иные некоммерческие организации.

Если поправка будет принята, то деньги выделят из закрытой части бюджета.